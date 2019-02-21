Bloomberg: уряд Мадуро доручив бізнесу відкрити рахунки в Росії

Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро, легітимність якого не визнають США і ще ряд країн, доручив керівникам 50 компаній з виробництва товарів широкого споживання, відкрити банківські рахунки в Росії, Туреччині, Китаї та Індії для захисту від можливих санкцій. Про це агентству Bloomberg розповіли джерела після зустрічі в Каракасі 18 лютого.

Підприємцям також доручили налагодити співпрацю з постачальниками цих країн. При цьому їх попередили про те, що їм загрожує покарання за зриви виробництва. Ціни на товари бізнесменів також попросили не підвищувати – інфляція в країні нібито вже почала сповільнюватися.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.