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25 Лютий 2019, Київ 21:58
Новини | Міжнародні

Віце-президент США прибув до Колумбії для обговорення ситуації у Венесуелі

Голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо (л) і віце-президент США Майк Пенс, Богота, Колумбія, 25 лютого 2019 року

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Віце-президент США Майк Пенс прибув 25 лютого до столиці Колумбії Боготи, де зустрівся з головою парламенту Венесуели Хуаном Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом країни. Під час тристоронньої зустрічі з Гуайдо і президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом держсекретар США запевнив тимчасового лідера Венесуели, що Сполучені Штати повністю підтримують його.

Очікується, що Пенс зустрінеться з лідерами країн регіону і обговорить з ними ситуацію у Венесуелі і проблему доставки гуманітарної допомоги в цю країну, жителі якої страждають від браку продовольства і медикаментів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликали не допускати насильства і не застосовувати летальні засоби за жодних обставин.

На кордоні Бразилії з Венесуелою
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Після сутичок на кордоні Венесуели (позаду, за лавами венесуельської поліції) і Колумбії, з якої йде прихильник венесуельської опозиції, фото 23 лютого 2019 року
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