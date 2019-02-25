Віце-президент США прибув до Колумбії для обговорення ситуації у Венесуелі

Віце-президент США Майк Пенс прибув 25 лютого до столиці Колумбії Боготи, де зустрівся з головою парламенту Венесуели Хуаном Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом країни. Під час тристоронньої зустрічі з Гуайдо і президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом держсекретар США запевнив тимчасового лідера Венесуели, що Сполучені Штати повністю підтримують його.

Очікується, що Пенс зустрінеться з лідерами країн регіону і обговорить з ними ситуацію у Венесуелі і проблему доставки гуманітарної допомоги в цю країну, жителі якої страждають від браку продовольства і медикаментів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликали не допускати насильства і не застосовувати летальні засоби за жодних обставин.

Прихильники Мадуро 23 лютого відкрили вогонь по людях, які намагалися доставити вантажівки з гуманітарною допомогою до Венесуели, а венесуельські прикордонники застосували сльозогінний газ і гумові кулі.