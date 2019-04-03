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03 Квітень 2019, Київ 08:20
Новини | Міжнародні

Венесуела: опозиціонера Гуайдо позбавили недоторканності

Після того, як у січні Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, лідером Венесуели його визнали понад 50 країн

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Депутати парламенту Венесуели, соратники чинного президента країни Ніколаса Мадуро проголосували за зняття депутатського імунітету з опозиційного лідера Хуана Гуайдо і дозволили розгляд кримінальної справи проти нього у Верховному суді.

Такий крок парламенту відкриває шлях для можливого арешту Гуайдо за звинуваченням у порушенні конституції.

Суд попросив парламент Венесуели зняти недоторканність із Гуайдо за захоплення влади Мадуро після того, як опозиційний лідер у січні цього року оголосив себе тимчасовим президентом. Гуайдо визнали лідером у понад 50 країнах світу.

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Гуайдо раніше висловлював побоювання, що його можуть затримати представники уряду Мадуро.

У рішенні Верховного суду від 2 квітня згадується також те, що Гуайдо порушив заборону на виїзд із країни, коли минулого місяця їздив до сусідніх держав.

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Крім політичної, Венесуела переживає й економічну кризу. У березні тут тричі був масштабний «блекаут»: не було світла по всій країні.

Мадуро звинуватив у цьому «терористів», які нібито пошкодили головну ГЕС країни.

31 березня чинний президент оголосив заходи економії електроенергії на 30 днів: скорочення тривалості робочого дня і подальше закриття шкіл.

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