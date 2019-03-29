Радник Трампа застеріг інші країни від військової підтримки Мадуро

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив 29 березня, що дії російської влади і режиму Мадуро можуть спричинити дестабілізацію обстановки в регіоні, де розташована Венесуела. Про це повідомляє «Голос Америки».

Болтон заявив, що адміністрація Білого дому засуджує використання Ніколасом Мадуро іноземної військової сили в спробі утриматися при владі. За словами радника президента США, йдеться про прибуття російських військовослужбовців і російських військових вантажів до Венесуели.

Використання режимом Мадуро військової допомоги призведе до подальших репресій проти народу Венесуели та сприятиме наростанню економічної кризи, наголосив Джон Болтон. Він закликав армію Венесуели виконувати конституційні обов’язки щодо захисту громадян своєї країни.

Радник Трампа вказав: «Ми рішуче застерігаємо сили, що знаходяться за межами Західної півкулі, від розгортання військових засобів у Венесуелі або в інших частинах регіону з метою... розширення військових операцій. Ми розглядаємо такі провокаційні дії як пряму загрозу... миру і безпеці в регіоні».

Москва заявляє, що прибуття російських військових у Венесуелу не є загрозою ні для кого. «Росія не змінює баланс сил у регіоні, Росія нікому не погрожує», – сказала 28 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова.

У Вашингтоні раніше назвали появу російських військових у Венесуелі «небажаною провокацією». Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна «забратися» з Венесуели.

24 березня в столицю Венесуели Каракас прибули два літаки Міністерства оборони Росії. За інформацією ЗМІ, цими літаками до Венесуели були доставлені до сотні російських військових, у тому числі начальник генштабу Сухопутних сил, і близько 35 тонн вантажу. Тоді про цілі прибуття росіян не повідомляли.

26 березня агентство Reuters повідомило, що серед російських військових, перекинутих до Венесуели, є фахівці сил спеціального призначення, зокрема з кібербезпеки.

Захарова в той день заявила, що перебування російських фахівців у країні регулюється угодою про військово-технічне співробітництво, яке Москва і Каракас підписали в 2001 році.

У Венесуелі триває політична криза. США підтримують Хуана Гуайдо, а Росія вважає легітимним президентом Ніколаса Мадуро.