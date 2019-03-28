Росія заявляє, що її військові у Венесуелі «не є загрозою»

Москва заявляє, що прибуття російських військових у Венесуелу не є загрозою ні для кого.

«Росія не змінює баланс сил у регіоні, Росія нікому не погрожує», – сказала 28 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Перед цим військовий аташе посольства Венесуели в Москві Хосе Рафаель Торреальба Перес заявив, що присутність військових фахівців із Росії в Венесуелі «жодним чином не пов’язане з можливістю проведення військових операцій» у країні.

Він наполягає, що росіяни прибули тільки для обговорення військово-технічної співпраці.

У Вашингтоні раніше назвали появу російських військових у Венесуелі «небажаною провокацією». Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна «забратися» з Венесуели.

24 березня в столицю Венесуели Каракас прибули два літаки Міністерства оборони Росії. За інформацією ЗМІ, цими літаками до Венесуели були доставлені до сотні російських військових, у тому числі начальник генштабу Сухопутних сил, і близько 35 тонн вантажу. Тоді про цілі прибуття росіян не повідомляли.

26 березня агентство Reuters повідомило, що серед російських військових, перекинутих до Венесуели, є фахівці сил спеціального призначення, зокрема з кібербезпеки.

Захарова в той день заявила, що перебування російських фахівців у країні регулюється угодою про військово-технічне співробітництво, яке Москва і Каракас підписали в 2001 році.

У Венесуелі триває політична криза. США підтримують Хуана Гуайдо, а Росія вважає легітимним президентом Ніколаса Мадуро.