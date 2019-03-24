До Венесуели знову прибули російські літаки, Іл-62 і Ан-124

У столицю Венесуели Каракас напередодні прибули два літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 і один з найбільших транспортних літаків у світі Ан-124. В інтеренті з'явилися фотографії і відео зі злітного поля. На кадрах – група чоловіків.

За даними місцевого видання NoticieraDigital, до Венесуели прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з генералом Василем Тонкошкуровим, начальником Головного штабу Сухопутних сил російської армії. Про це також пишуть блогери, які висвітлюють події у Венесуелі. Будь-яких підтверджень цієї інформації з інших джерел немає. Офіційно Міноборони Росії повідомлення про прибуття до Венесуели літаків не коментує.

Відповідно до даних комп’ютерних програм, які відстежують перебування повітряного судна в реальному часі, літаки прибули до Каракаса із Сирії через Дакар.

Як літак Ан-124, так і Іл-62 в останні місяці вже літали до Венесуели. Про те, що і кого вони перевозили, також офіційно не повідомляли. Агентство Reuters незабаром після того, як опозиціонер Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом, писало про прибуття до країни для захисту президента Ніколаса Мадуро, якого підтримує Росія, кількох сотень бійців так званої «ПВК Вагнера». Надійність джерел агентства, однак, була поставлена під сумнів, а присутність в країні росіян підтвердити не вдалося.

У Венесуелі вже третій місяць триває протистояння між прихильниками Гуайдо, якого визнали легітимним тимчасовим президентом США і більшість країн Європи і Південної Америки, і Мадуро, в руках якого залишається реальна влада. Гуайдо напередодні заявив, що режим Мадуро «переживає останні дні», а Мадуро звинуватив Гуайдо в підготовці замаху на нього. Венесуельський міністр у справах зв'язку, туризму та культури Хорхе Родрігес, зі свого боку, заявив, що за останні два місяці з рахунків Венесуели в міжнародних банках «було викрадено» близько 30 мільярдів американських доларів. Відповідальність за це він поклав на адміністрацію США.