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01 Квітень 2019, Київ 12:08
Новини | Міжнародні

Мадуро оголосив заходи з економії електроенергії у Венесуелі через «блекаут»

У телезверненні 31 березня Мадуро заявив, що 30-денний план допоможе впоратися з вимкненням світла

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що в країні буде зменшена тривалість робочого дня, а школи залишаться зачиненими з метою економії електроенергії після того, як минулого місяця електропостачання припинилося на більшій частині території країни.

У телезверненні 31 березня Мадуро заявив, що 30-денний план допоможе впоратися з вимкненням світла, яке викликало також перебої з водопостачанням і комунікаціями.

Мудуро також застеріг від акцій непокори під час кризи – на тлі закликів опозиційного лідера Хуана Гуайдо до демонстрацій через нездатність уряду забезпечити базові послуги.

Гуайдо наголосив, що «блекаут» став наслідком років безгосподарності уряду й нехтування інфраструктурою.

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Мадуро ж без наведення доказів заявив, що перебої з енергопостачанням спричинив саботаж США і його політичних опонентів.

Сполучені Штати Америки й більше ніж 50 інших країн визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Росія, разом із Китаєм, підтримує Мадуро і надає військову і фінансову допомогу південноамериканській країні.

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