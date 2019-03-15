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15 Березень 2019, Київ 12:21
Новини | Міжнародні

Американські дипломати залишили Венесуелу

За словами держсекретаря Майка Помпео, дипломати спробують здійснювати свою «місію з інших місць»

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Всі американські дипломати залишили Венесуелу, яка потерпає від кризи, і спробують здійснювати свою «місію з інших місць», повідомив державний секретар США Майк Помпео.

Водночас США 14 березня відкликали 340 віз, виданих громадянам Венесуели, наближеним до президента Ніколаса Мадуро.

Як повідомили у Держдепартаменті, загалом візові обмеження, запроваджені з кінця 2018 року, стосуються понад 600 осіб.

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У січні лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента і закликав до проведення незалежних виборів. Гуайдо підтримали США, багато країн Латинської Америки і більшість країн Євросоюзу.

Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика. Москва звинувачує Вашингтон в намірі силою змінити владу в Венесуелі.

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Протести у Венесуелі: супротивники режиму Мадуро заполонили вулиці столиці – відео

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Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків.

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