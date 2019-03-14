Влада Венесуели заявляє про припинення «блекауту»

Влада Венесуели заявляє про припинення так званого «блекауту». Міністр зв’язку й інформації Хорхе Родрігес повідомив, що з 14 березня по всій країні буде відновлена трудова діяльність. Але заняття в школах відклали ще на один день.

Родрігес при цьому попросив населення Венесуели економити електрику. Він визнав, що в деяких регіонах все ще залишаються проблеми з подачею світла.

Два дні тому про припинення «блекауту» заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він назвав це «перемогою» у «війні за електрику» зі США. Але проблеми з вимкненням світла продовжилися.

Парламент Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, 12 березня запровадив режим надзвичайного стану. Через «блекаут» у лікарнях Венесуели померли близько 20 людей, у країні не працював зв’язок, метро, а багато людей не могли купити воду і їжу.

Масштабне вимкнення електрики у Венесуелі стався на тлі політичної кризи. Мадуро звинувачує в «блекауті» США.

Лідер опозиції Гуайдо стверджує, що причиною вимкнень стала корупція. Він вимагає від Мадуро піти у відставку.