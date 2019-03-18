Венесуела: Мадуро закликав уряд піти у відставку

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав уряд країни піти у відставку для «повної реструктуризації» кабінету міністрів, щоб «захистити батьківщину Болівара і Чавеса від будь-якої загрози». Про це написала в Twitter віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.

Згідно з опублікованими 17 березня даними соціологічного опитування, проведеного венесуельською компанією Meganálisis, майже 89 відсотків жителів Венесуели висловилися за те, щоб президент країни і уряд пішли у відставку.

У січні лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента і закликав до проведення незалежних виборів. Гуайдо підтримали США, багато країн Латинської Америки і більшість країн Євросоюзу.

Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика. Москва звинувачує Вашингтон в намірі силою змінити владу в Венесуелі.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків.