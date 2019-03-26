У Венесуелі через новий «блекаут» оголосили незапланований вихідний

Влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни. Станом на вівторок без світла залишався 21 з 23 штатів Венесуели, повідомляє The Guardian.

Через відсутність електрики на вулиці Каракаса на маршрути не вийшла більшість автобусів, також не працює метрополітен. Більша частина населення не має доступу до інтернету, не працюють банкомати. Без електрики залишилися також лікарні. Під час попереднього «блекауту» у Венесуелі повідомляли про понад 20 загиблих пацієнтів, які померли через відключення медичного обладнання.

Представники президента Ніколаса Мадуро і його прихильники звинувачують США в тому, що сталося. У зверненні до народу міністр зв’язку Венесуели заявив про кібератаку з боку американських спецслужб, яка знову спричинила відключення найбільшої в країні (і четвертої в світі за потужністю) гідроелектростанції. Ця ГЕС забезпечує близько 80 відсотків потреби Венесуели в електроенергії.

Опозиція звинувачує в аварії Ніколаса Мадуро і його уряд. На думку опозиційного лідера Хуана Гуайдо, криза спровокована роками відсутності фінансування і корупції в енергетичному секторі країни.

Останній «блекаут» у Венесуелі стався на початку березня, тоді електрики не було в більшій частині країни протягом шести днів. Перебої в енергопостачанні відбуваються на тлі тривалої політичної кризи. Лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого США та більшість країн регіону визнають тимчасовим президентом Венесуели, виступає за відставку Ніколаса Мадуро та нові вибори.