Гуайдо анонсував початок операції «Свобода» 6 квітня

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав свої прихильників цієї суботи вийти на вулиці по всій країні, щоб домогтися «повернення води, електрики і газу».

За словами Гуайдо, ще через тиждень – 6 квітня – повинна початися перша фаза операції «Свобода». Мова йде про створення паралельних структур влади в кожному регіоні, що, на думку опозиції, разом з вуличними виступами повинно привести до падіння режиму президента Ніколаса Мадуро.

Велика частина Венесуели третій день залишається без електрики.

Представники президента Ніколаса Мадуро і його прихильники звинувачують США в тому, що сталося. У зверненні до народу міністр зв’язку Венесуели заявив про кібератаку з боку американських спецслужб, яка знову спричинила відключення найбільшої в країні (і четвертої в світі за потужністю) гідроелектростанції. Ця ГЕС забезпечує близько 80 відсотків потреби Венесуели в електроенергії.

Опозиція звинувачує в аварії Ніколаса Мадуро і його уряд. На думку опозиційного лідера Хуана Гуайдо, криза спровокована роками відсутності фінансування і корупції в енергетичному секторі країни.

Останній «блекаут» у Венесуелі стався на початку березня, тоді електрики не було в більшій частині країни протягом шести днів. Перебої в енергопостачанні відбуваються на тлі тривалої політичної кризи. Лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого США та більшість країн регіону визнають тимчасовим президентом Венесуели, виступає за відставку Ніколаса Мадуро та нові вибори.