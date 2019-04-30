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30 Квітень 2019, Київ 22:15
Новини | Міжнародні

США готові фінансово допомогти «перезапустити» економіку Венесуели – Вашингтон

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо звертається до прихильників під час акції протесту, 30 квітня 2019 року

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Сполучені Штати готові залучити фінансову підтримку для того, щоб допомогти відновитися економіці Венесуели – про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

У заяві Вашингтон вкотре висловив підтримку лідеру опозиції Венесуели Хуану Гуайдо. Також у відомстві заявили, що США знімуть санкції з президента країни Ніколаса Мадуро та його оточення тільки в разі «зміни поведінки».

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«Шлях до послаблення санкцій проти осіб та установ, пов’язаних із колишнім режимом Мадуро, в тому числі (венесуельської державної нафтогазової компанії) «Нафти Венесуели», лежить через зміну поведінки та підтримку демократично обраного лідера Венесуели та тих, хто намагається відновити демократію. Сполучені Штати та наші партнери і союзники готові задіяти інструменти міжнародної фінансової спільноти, щоб допомогти швидко перезапустити венесуельську економіку. Ця адміністрація продовжить притягати до відповідальності тих, хто перешкоджає відновленню демократії у Венесуелі», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

30 квітня Хуан Гуайдо закликав армію приєднатися до протестів проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади і склав присягу як тимчасовий президент. Важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро, якого підтримують Куба, Росія, Китай і Туреччина. США, більшість країн Латинської Америки і ЄС підтримують Гуайдо.

Гуайдо закликав військових приєднатися до протестів 1 травня – відео
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Гуайдо закликав військових приєднатися до протестів 1 травня – відео

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