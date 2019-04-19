Reuters: «Роснефть» допомагає Венесуелі обходити санкції США

Венесуела отримує гроші від продажу нафти в обхід санкцій США за допомогою російської державної корпорації «Роснефть», пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

За цими даними, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає «Роснефти» свої рахунки-фактури від продажу нафти. Період оплати в подібних угодах становить від 30 до 90 днів, проте російська компанія перераховує гроші негайно, відзначає Reuters.

«Роснефть» оплачує венесуельську нафту зі знижкою, а згодом отримує її повну вартість від кінцевого покупця.

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Із документів, які вивчило агентство, випливає, що в схемі запропонували брати участь декільком енергетичним компаніям, у тому числі індійській Reliance Industries, найбільшому з клієнтів, які купують нафту у Венесуели за готівку.

Представник індійської компанії підтвердив Reuters, що Reliance Industries платила російським і китайським компаніям за поставки венесуельської нафти. Він зазначив, що компанія обговорює ці угоди з американським Держдепартаментом на предмет їх відповідності санкціям США.

Ні російська, ні венесуельська корпорації ніяк не прокоментували інформацію Reuters.

Раніше в «Роснефти» заявляли, що ведуть «виключно комерційну діяльність в інтересах своїх акціонерів».

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти PDVSA, щоб паралізувати експорт нафти з Венесуели і позбавити валютних надходжень режим президента Ніколаса Мадуро, якого США не вважають легітимним главою держави.

У березні держсекретар США Майк Помпео заявив, що російська державна нафтова компанія «Роснефть» продовжує закуповувати сиру нафту у PDVSA всупереч американським санкціям. PDVSA, за словами Помпео, стала «персональним банкоматом для режиму Мадуро, а також для російських олігархів і клептократів».

PDSVA – один з найбільших боржників російської державної нафтової компанії «Роснефть». У березні 2018 року «Роснефть» оцінила видані PDVSA аванси за поставки нафти в 6,5 мільярдів доларів. У компанії очікували, що Венесуела розплатитися за боргом до 2020 року.