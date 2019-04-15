Помпео: США використають усі «засоби» для допомоги Венесуелі

Вашингтон використає всі економічні й політичні засоби для допомоги Венесуелі, заявив державний секретар США Майк Помпео.

Виступаючи 14 квітня в колумбійському прикордонному місті Кукута, Помпео також наголосив, що країни, які підтримують венесуельського президента Ніколаса Мадуро, що намагається утримати владу на тлі протестів, заплатять за це.

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«США продовжать використовувати кожен економічний і політичний засіб, який є у нашому розпорядженні для допомоги венесуельському народові», – сказав Помпео під час завершення своєї триденної поїздки до Чилі, Парагваю і Перу.

За його словами, серед цих засобів – санкції і позбавлення віз.

Сполучені Штати Америки й більше ніж 50 інших країн визнають лідером Венесуели Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом.

Росія, разом із Китаєм, Іраном і Кубою підтримує Мадуро і надає військову і фінансову допомогу південноамериканській країні.