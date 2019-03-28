Бразилія слідом за США пропонує Росії вивести війська з Венесуели

Надіслані до Венесуели російські війська мають залишити цю країну, якщо метою їхнього перебування є захист уряду Ніколаса Мадуро, заявив в оприлюдненому 28 березня інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ Бразилії Ернесто Араужо.

Він сподівається на визнання Росією того факту, що підтримка президента Мадуро лише посилить соціально-економічний колапс Венесуели, і що єдиним виходом із кризи є проведення виборів під керівництвом лідера опозиції Хуана Гуайдо. Бразильський міністр закликав усунути «все, що сприяє продовженню страждань венесуельського народу».

Президент США Дональд Трамп також вимагає, щоб Росія вивела свої сили з Венесуели. «Росія має забратися», – сказав Трамп 27 березня, вітаючи в Білому домі Фабіану Росалес, дружину опозиційного лідера Хуана Гуайдо, визнаного США та більш як 50 іншими країнами тимчасовим президентом Венесуели.

На запитання про те, яким чином можна змусити Росію піти з Венесуели, Трамп відповів: «Ми подивимося. Всі можливості відкриті».

Серед перекинутих до Венесуели 24 березня російських військових є фахівці сил спеціального призначення, зокрема з кібербезпеки, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в уряді США.

У Вашингтоні вважають, що до їхніх завдань входить підтримка лояльних режиму Ніколаса Мадуро сил в стеженні й охороні урядової кіберінфраструктури.

24 березня в столицю Венесуели Каракас прибули два літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 і один з найбільших транспортних літаків в світі Ан-124. За інформацією ЗМІ, двома літаками до Венесуели були доставлені до сотні російських військових і близько 35 тонн вантажу.

Конкретна причина візиту російських військовослужбовців до Венесуели невідома, хоча Каракас і Москва в грудні заявили, що почнуть обговорення спільних зусиль для підвищення обороноздатності латиноамериканської країни.

У МЗС Росії заявили, що підставою для перебування в Венесуелі російських військових стала угода про військово-технічну співпрацю, підписана ще в 2001 році.

Вашингтон звинуватив Москву у втручанні у внутрішні справи Венесуели. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не будуть стояти осторонь у той час, як Росія загострює напруженість у Венесуелі. Проти російської військової присутності виступила й Організація американських держав.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив режим Ніколаса Мадуро в тому, що він порушує конституцію країни, приймаючи російських військових.