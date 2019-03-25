США не будуть «стояти, склавши руки», після прибуття російських військ до Венесуели – Помпео

США та інші країни регіону не будуть «стояти, склавши руки», після прибуття російських військ до Венесуели з метою підтримки режиму президента Ніколаса Мадуро, заявив державний секретар США Майк Помпео міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

«Продовження інтеграції російського військового персоналу для підтримки нелегітимний режим Ніколаса Мадуру у Венесуелі несе ризик продовження страждань венесуельських людей, які здебільшого підтримують тимчасового президента Хуана Гуайдо», – сказав Помпео.

Днями до столиці Венесуели Каракаса напередодні прибули два літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 і один з найбільших транспортних літаків у світі Ан-124. За даними місцевого видання NoticieraDigital, до Венесуели прибули 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з генералом Василем Тонкошкуровим, начальником Головного штабу Сухопутних сил російської армії.

У Венесуелі вже третій місяць триває протистояння між прихильниками Гуайдо, якого визнали легітимним тимчасовим президентом США і більшість країн Європи і Південної Америки, і Мадуро, в руках якого залишається реальна влада. Гуайдо напередодні заявив, що режим Мадуро «переживає останні дні», а Мадуро звинуватив Гуайдо в підготовці замаху на нього.