США розширили санкції проти Венесуели, Нікарагуа і Куби

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Венесуели, Нікарагуа і Куби, повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

«Трійка тираній… починає руйнуватися», – сказав Болтон, виступаючи в Маямі 17 квітня.

Нові обмеження щодо Венесуели торкнулися Центрального банку країни. За словами Болтона, це є попередженням Росії і всім тим, хто надає режиму чинного президента Ніколаса Мадуро військовий потенціал. Радник Трампа заявив, що присутність у Венесуелі російських військових є провокацією і становить загрозу безпеці в країні.

Під санкції в Нікарагуа потрапив банк Bancorp і син президента Даніела Ортеги – Лауреано Ортега. Він очолює Нікарагуанське агентство із залучення інвестицій. Вашингтон вважає банк і сина президента причетними до корупції і відмивання грошей заради особистої вигоди чинного президента і його режиму.

Санкції щодо Куби стосуються п’яти організацій, пов’язаних із кубинською армією і розвідкою.