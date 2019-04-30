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30 Квітень 2019, Київ 16:07
Новини | Міжнародні

Венесуела: Гуайдо заявив про «фінальний етап» усунення Мадуро від влади

Спілкування Хуана Гуайдо з військовими, Каракас, Венесуела, 30 квітня 2019 року

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У Венесуелі голова парламенту і лідер опозиції Хуан Гуайдо, визнаний США та багатьма іншими країнами легітимним лідером держави, заявив 30 квітня про початок «фінального етапу» усунення від влади Ніколаса Мадуро. Гуайдо, як повідомляє Reuters, прибув на базу військово-повітряних сил в Каракасі в супроводі військових, які його підтримують.

Перед тим Гуайдо опублікував відео, на якому, виступаючи в оточенні людей у військовій формі, закликав армію приєднатися до протестів проти Мадуро. Прихильники Гуайдо мають намір провести масову акцію протесту 1 травня.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що «невелика група зрадників» у збройних силах спробувала влаштувати переворот у країні.

Ніколас Мадуро
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Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади і склав присягу як тимчасовий президент. Важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро, якого підтримують Куба, Росія, Китай і Туреччина. США, більшість країн Латинської Америки і ЄС підтримують Гуайдо.

Хорхе Арреаса очолює МЗС Венесуели з 2017 року
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