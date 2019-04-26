США запровадили санкції проти голови МЗС Венесуели

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси. Також під санкції потрапила суддя Керол Паділья. Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Сполучені Штати не будуть стояти осторонь і спостерігати, як нелегітимний режим Ніколаса Мадуро позбавляє венесуельський народ його багатства, людяності і права на демократію», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Американське відомство також закликало притягнути до відповідальності всіх причетних до гуманітарної кризи у Венесуелі, де в 2018 році показник інфляції перевищив позначку одного мільйона відсотків, є перебої з постачанням продуктів і з подачею електроенергії.

Хорхе Арреаса очолює МЗС Венесуели з 2017 року.

23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, заявивши, що президент Мадуро нелегітимний. Гуайдо визнали багато країн світу, в тому числі США, країни Євросоюзу, Ізраїль і більшість країн Латинської Америки, включаючи Бразилію. Однак контроль над державними органами, судами й армією зберігає президент Мадуро. Його підтримують Росія, Китай і Куба.

У березні 2019 року Вашингтон запровадив санкції проти Банку економічного і соціального розвитку Венесуели і його підрозділів. У квітні нові обмеження торкнулися Центробанку країни, якому обмежили доступ до доларів США, а також двох нафтових компаній. Згодом США не раз посилювали санкції, запроваджуючи їх проти осіб з оточення Мадуро.