Венесуела: опозиціонер Гуайдо закликав військових переходити на його бік – фото

Тисячі венесуельців вийшли на вулиці у столиці Каракасі вранці 30 квітня, щоб підтримати, за словами Гуайдо, «фінальну фазу» повалення режиму у Венесуелі. Водночас уряд Мадуро називає протести «спробою перевороту» і запевняє, що зберіг підтримку армії. Протестувальники зібралися неподалік військової бази Ла Карлота у Каракасі. Силовики, які перейшли на бік опозиції, і військові, що лишилися на боці Мадуро, стріляли одне в одного. Також був застосований сльозогінний газ. У перебігу сутичок було поранено близько 80 людей.