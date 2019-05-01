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01 Травень 2019, Київ 19:47
Фотогалереї

Венесуела: опозиціонер Гуайдо закликав військових переходити на його бік – фото

Насильство спалахнуло у Венесуелі після того, як опозиціонер Хуан Гуайдо, який понад три місяці тому оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни, закликав військових підтримати протести і допомогти усунути від влади Ніколаса Мадуро.

Тисячі венесуельців вийшли на вулиці у столиці Каракасі вранці 30 квітня, щоб підтримати, за словами Гуайдо, «фінальну фазу» повалення режиму у Венесуелі. Водночас уряд Мадуро називає протести «спробою перевороту» і запевняє, що зберіг підтримку армії. Протестувальники зібралися неподалік військової бази Ла Карлота у Каракасі. Силовики, які перейшли на бік опозиції, і військові, що лишилися на боці Мадуро, стріляли одне в одного. Також був застосований сльозогінний газ. У перебігу сутичок було поранено близько 80 людей.

Венесуельський опозиційний лідер Хуан Гуайдо промовляє до своїх прибічників у Каракасі
1 Венесуельський опозиційний лідер Хуан Гуайдо промовляє до своїх прибічників у Каракасі
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Прибічник Хуана Гуайдо вітає військового, який приєднався до опозиціонерів. За спиною чоловіка хмара сльозогінного газу, який випустили військові-прибічники Мадуро з військової бази Ла Карлота в Каракасі
3 Прибічник Хуана Гуайдо вітає військового, який приєднався до опозиціонерів. За спиною чоловіка хмара сльозогінного газу, який випустили військові-прибічники Мадуро з військової бази Ла Карлота в Каракасі
Чоловік несе прапор Венесуели і водночас прикриває лице від сльозогінного газу, який випустили військові, вірні уряду Ніколаса Мадуро, під час спроби військового повстання в Каракасі з метою усунути Мадуро
4 Чоловік несе прапор Венесуели і водночас прикриває лице від сльозогінного газу, який випустили військові, вірні уряду Ніколаса Мадуро, під час спроби військового повстання в Каракасі з метою усунути Мадуро
Люди втікають, рятуючись від сльозогінного газу, неподалік військової бази Ла Карлота у Каракасі
5 Люди втікають, рятуючись від сльозогінного газу, неподалік військової бази Ла Карлота у Каракасі
Член Боліварської національної гвардії, який підтримує лідера опозиції Хуана Гуайдо, кидає балончик зі сльозогінним газом під час протистояння з військовими, вірними урядові президента Ніколаса Мадуро
6 Член Боліварської національної гвардії, який підтримує лідера опозиції Хуана Гуайдо, кидає балончик зі сльозогінним газом під час протистояння з військовими, вірними урядові президента Ніколаса Мадуро
Члени Боліварської національної гвардії, які приєдналися до лідера опозиції Хуана Гуайдо, стріляють у повітря, щоб відлякати силовиків-прибічників президента Ніколаса Мадуро, які приїхали, щоб розігнати демонстрацію неподалік військової бази Ла Карлота в Каракасі
7 Члени Боліварської національної гвардії, які приєдналися до лідера опозиції Хуана Гуайдо, стріляють у повітря, щоб відлякати силовиків-прибічників президента Ніколаса Мадуро, які приїхали, щоб розігнати демонстрацію неподалік військової бази Ла Карлота в Каракасі
Члени Боліварської національної гвардії, вірні президенту Ніколасові Мадуро, втікають перед вогнем військових, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо, перед військовою базою Ла Карлота у Каракасі
8 Члени Боліварської національної гвардії, вірні президенту Ніколасові Мадуро, втікають перед вогнем військових, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо, перед військовою базою Ла Карлота у Каракасі
Люди плескають військовим, які проходять повз базу Ла Карлота у Каракасі
9 Люди плескають військовим, які проходять повз базу Ла Карлота у Каракасі
Феєрверк, який запустили прибічники Гуайдо перед броньованими авто військових, вірних Мадуро, під час спроби військового повстання в Каракасі
10 Феєрверк, який запустили прибічники Гуайдо перед броньованими авто військових, вірних Мадуро, під час спроби військового повстання в Каракасі
Військові-повстанці перед базою Ла Карлота в Каракасі
11 Військові-повстанці перед базою Ла Карлота в Каракасі
Опозиційний лідер Хуан Гуайдо розмовляє з військовим неподалік бази Ла Карлота в Каракасі
12 Опозиційний лідер Хуан Гуайдо розмовляє з військовим неподалік бази Ла Карлота в Каракасі
Військові, вірні Ніколасові Мадуро, залишаються всередині бази Ла Карлота в Каракасі
13 Військові, вірні Ніколасові Мадуро, залишаються всередині бази Ла Карлота в Каракасі

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