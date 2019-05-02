Помпео і Лавров зустрінуться наступного тижня через Венесуелу

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися про зустріч наступного тижня для обговорення ситуації у Венесуелі, повідомляють західні ЗМІ.

Цієї домовленості вдалося досягнути після того, як Вашингтон та Москва обмінялися різкими заявами з приводу заворушень у південноамериканській країні.

Як повідомила американська влада 2 травня, дипломати планують обговорити «широкий спектр питань», коли зустрінуться в рамках Арктичної ради 6 травня у фінському місті Рованьємі.

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Така заява пролунала за кілька годин після того, як Сергій Лавров відкинув заяви Білого Дому про те, що Кремль нібито переконав президента Венесуели Ніколаса Мадуро не тікати до Куби і лишитися в країні.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп закликає якнайшвидше припинити «брутальне гноблення» венесуельців режимом Мадуро.

«Люди голодують. Вони не мають їжі, води, а колись це ж була одна з найзаможніших країн у світі», – заявив Трамп у своєму зверненні з нагоди Національного дня молитви.

У Венесуелі 1 травня спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовими, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро.

Бійці Національної гвардії застосували подразливий газ проти учасників протесту, які намагалися заблокувати автодорогу поблизу авіабази у східній частині столиці Каракаса, біля якої попереднього дня, 30 квітня, лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до збройного повстання проти владного режиму.

2 травня Гуайдо повідомив про двох загиблих демонстрантів.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.