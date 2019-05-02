США назвали дії Кремля у Венесуелі «неприйнятними»

Білий дім назвав дії Кремля в Венесуелі «неприйнятними». Як заявив в середу в інтерв’ю CNN радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, Росія «тільки і мріє про те, щоб ткнути Америці пальцем в око».

Кремль як самостійно, так і за допомогою Куби, намагається утримати в своїй орбіті важливу країну Латинської Америки, додав Болтон.

За його оцінкою, Москвою мотивує не ідеологія, а традиційні геополітичні міркування – спроба суперництва з США. У свою чергу президент Трамп намагається показати Кремлю, що «Білий дім відроджує доктрину Монро», яка проголошує неприпустимість втручання заморських держав в справи країн Західної півкулі безпосередньо або через сателітів, підкреслив Болтон.

Він зазначив, що діалог з Москвою щодо Венесуели здійснюється на різних рівнях і що він буде тривати. Разом з тим Білий дім не буде обмежуватися умовляннями.

«Ми посилюємо санкції проти Мадуро, які методично і планомірно підривають основу режиму, позбавляють його коштів на матеріальне забезпечення армії, включаючи виплату платні військовослужбовцям», – зазначив Болтон.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.