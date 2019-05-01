У Венесуелі спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовиками, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро. Бійці Національної гвардії застосували подразливий газ проти учасників протесту, які намагалися заблокувати автодорогу поблизу авіабази у східній частині столиці Каракаса, біля якої попереднього дня, 30 квітня, лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до збройного повстання проти владного режиму.

Сотні людей вийшли на акцію протесту проти Мадуро на заклик Гуайдо перетворити 1 травня на початок «фінального етапу» усунення офіційної влади. За повідомленнями, частина учасників протесту висловлювала розчарування тим, що військові не відгукнулися на заклик Гуайдо перейти на бік опозиції і повстати проти влади. Інші були розчаровані надто низькою явкою самих демонстрантів.

Мадуро, зі свого боку, заявив, що Гуайдо намагався влаштувати збройний переворот, але його спроба провалилася.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.