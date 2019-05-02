Венесуела: Гуайдо заявив про загибель двох демонстрантів під час протестів

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив про загибель двох демонстрантів у сутичках з силовиками.

За даними Гуайдо, загиблі – 27-річна дівчина та 24-річний хлопець.

«Це повинно припинитися, й вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини. Я покладу своє життя на це», – заявив Гуайдо.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.

У Венесуелі 1 травня спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовиками, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро. Бійці Національної гвардії застосували подразливий газ проти учасників протесту, які намагалися заблокувати автодорогу поблизу авіабази у східній частині столиці Каракаса, біля якої попереднього дня, 30 квітня, лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до збройного повстання проти владного режиму.