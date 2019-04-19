«Роснефть» обіцяє домогтися заборони роботи агентства Reuters в Росії

У російській державній компанії «Роснефть» пообіцяли добитися «припинення» діяльності інформаційного агентства Reuters на території Росії.

Причиною послужило повідомлення про те, що Венесуела отримує гроші від продажу нафти в обхід санкцій США за допомогою російської держкомпанії. В «Роснефти» цю інформацію назвали «відвертою брехнею».

«Вважаємо за необхідне звернутися до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації», – заявили в прес-службі компанії.

Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає «Роснефти» свої рахунки-фактури від продажу нафти. Період оплати в подібних угодах становить від 30 до 90 днів, проте російська компанія перераховує гроші негайно, стверджувалося в матеріалі.

Читайте також: США розширили санкції проти Венесуели, Нікарагуа і Куби

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти PDVSA, щоб паралізувати експорт нафти з Венесуели і позбавити валютних надходжень режим президента Ніколаса Мадуро, якого США не вважають легітимним главою держави.

У березні держсекретар США Майк Помпео заявив, що російська державна нафтова компанія «Роснефть» продовжує закуповувати сиру нафту у PDVSA всупереч американським санкціям. PDVSA, за словами Помпео, стала «персональним банкоматом для режиму Мадуро, а також для російських олігархів і клептократів».

PDSVA – один з найбільших боржників російської державної нафтової компанії «Роснефть». У березні 2018 року «Роснефть» оцінила видані PDVSA аванси за поставки нафти в 6,5 мільярдів доларів. У компанії очікували, що Венесуела розплатитися за боргом до 2020 року.