Україна занепокоєна кровопролиттям у Венесуелі – МЗС

Київ занепокоєний сутичками між протестувальниками і силовиками у Венесуелі, заявляє заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

«З тривогою спостерігаємо за зіткненнями між протестуючими і режимом. Наші співчуття близьким загиблих і пораненим. Єдиний шлях припинити кровопролиття, узурпацію влади Мадуро, страждання людей це вільні і прозорі президентські вибори, сертифіковані міжнародними організаціями, зокрема ОАД», – написав Кислиця в Twitter.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо раніше заявив про загибель двох демонстрантів у сутичках з силовиками. За даними Гуайдо, загиблі – 27-річна дівчина та 24-річний хлопець.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.

У Венесуелі 1 травня спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовими, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро. Бійці Національної гвардії застосували подразливий газ проти учасників протесту, які намагалися заблокувати автодорогу поблизу авіабази у східній частині столиці Каракаса, біля якої попереднього дня, 30 квітня, лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до збройного повстання проти владного режиму.