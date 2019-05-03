Путін і Трамп обговорили можливість нової ядерної угоди – Білий Дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном ймовірність укладення нової угоди про ядерну зброю, повідомляє Білий Дім.

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За словами речниці Білого Дому Сари Сандерс, Трамп та Путін мали телефонну розмову, в ході якої обговорили можливість укладення нової багатосторонньої угоди щодо ядерної зброї між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм або розширення поточної стратегічної російсько-американської ядерної угоди про ракети середньої і малої дальності.

Крім того, російський і американський президенти обговорили протести у Венесуелі та доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США 2016 року. За словами речниці Білого Дому, політики погодилися на тому, що розслідування «завершене, втручання не було».

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Сандерс також ще раз повторила позицію США щодо про готовність обговорювати «всі варіанти» щодо Венесуели, де Кремль підтримує президента Ніколаса Мадуро, а Вашингтон – опозицію.

2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.