Російські військові бази з ядерним потенціалом в Криму загрожують Європі – Єльченко

Перетворення анексованого Криму в російську військову базу з ядерним потенціалом загрожує не тільки Україні, але і Європі та довколишнім територіям, заявив 30 квітня постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на підготовчому комітеті Оглядової конференції 2020 року із розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Перетворення Кримського півострова, який колись був знаменитою зоною відпочинку, в російську військову базу з ядерним потенціалом загрожує не тільки Україні, але і всьому європейському континенту і за його межами», – вказані слова Єльченка в Twitter-повідомленні Місії України при ООН.

Він нагадав, що в 1994 році Україна відмовилася від своєї ядерної зброї на основі чітких міжнародних гарантій безпеки, передбачених Будапештським меморандумом.

«Російська військова агресія проти України довела, що ці гарантії ніколи не працювали», – підкреслив Єльченко.

У Міністерстві оборони Росії поки публічно не коментували заяву постійного представника України при ООН.

Раніше український постпред в ООН Володимир Єльченко констатував, що Крим перетворився на величезну військову базу і що «кількість військової техніки в Криму і навколо нині перевищує всі допустимі ліміти».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.