Росія готується до повномасштабної війни в Європі – Турчинов

Росія готується до повномасштабної війни в Європі, першим плацдармом стане Україна, заявляє секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов.

«Росія не просто вкладає мільярдні ресурси в розвиток військової інфраструктури. Вона готується до повномасштабних воєнних дій, повномасштабної континентальної війни в Європі. Перший плацдарм, який вони будуть намагатися взяти, – це наша країна», – сказав секретар РНБО, виступаючи 11 квітня на Київському безпековому форумі.

За словами Турчинова, Росія відновлює аеродроми, які може використовувати штурмова й армійська авіація, і створює інфраструктурні проекти, що дозволяють швидко перекидати значні військові підрозділи до безпосередньо українського кордону.

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Він висловив упевнення в тому, що українські сили не дозволять, щоб російські війська просувалися на захід.

У лютому президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, повідомив, що Росія перетворює анексований Крим на стартовий майданчик для своїх ракет. За його словами, в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисяч військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, шість бойових суден і шість підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет «Калібр».

Перед цим у Міноборони України заявляли, що Росія нарощує наступальні угруповання військ біля кордону України і розміщує ракетні комплекси в анексованому Криму, що загрожує країнам Східної Європи.