Війну з Україною президент Путін використовує для мобілізації росіян довкола себе – експерти

Від «імітаційної» демократії – до неототалітаризму, який несе загрози для системи колективної європейської безпеки – такий шлях пройшла сучасна Росія, стверджують українські та російські науковці – учасники конференції «Порушення Росією міжнародного права: наслідки для світу» (Київ, 5 квітня). Вчені також спробували спрогнозувати майбутнє тоталітарної Росії під проводом президента Володимира Путіна та проаналізували, чим це загрожує Україні і державам-членам ЄС.

За правління Йосипа Сталіна і Леоніда Брежнєва радянський тоталітаризм використовував для свого зміцнення репресивну машину та пропаганду: при цьому співвідношення виглядало як 20 відсотків пропаганди на 80 відсотків репресій. У час електронних технологій і телебачення як джерел інформації, президент Володимир Путін утримує Росію у тоталітарних «тенетах» за рахунок тих-таки репресій і пропаганди. Але тепер складова пропаганди збільшилась 80 відсотків, а репресії не перевищують 20 відсотків у цьому «розподілі», зауважує професор, голова правління експертної групи «СОВА» Михайло Савва.

Модель путінського режиму себе вичерпала

«Так, президент Путін продовжує зміцнювати неототалітарну державницьку модель, яка раніше чи пізніше призведе до зубожіння більшості російського населення. Але унаслідок падіння економічного рівня та браку інвестицій група багатіїв може замислиться над питанням, чи потрібен їм, багатим та успішним людям, нинішній очільник держави. Я також не виключаю, що спроба Володимира Путіна перетворити себе на прижиттєвого лідера Росії призведе до глибокої політичної кризи й несприйняття цього згаданою вище олігархічною групою», – розповідає експерт.

Модель «путінського режиму себе вичерпала», подолати соціально-економічну і політичну кризу усередині Росії, як і кризу у стосунках із Заходом, котра «істотно впливає» на ситуацію у Росії, неможливо без зміни російської керівної «верхівки», упевнений Савва.

Експерт аналітичного ПІР-Центру (Росія – Італія) Юрій Федоров у своєму виступі наголосив: спроби президента Путіна «правити Росією до смерті» може спричинити серйозну кризу у політичних «верхах», а по тому й розвал Російської Федерації. Нині Путін та його команда, яка нараховує кілька тисяч осіб, контролює все життя держави, не має усередині єдності. «Не всі путінські чиновники готові прийняти його прижиттєве президентство», вважає фахівець.

«Україна для Путіна – найвигідніший об’єкт військової агресії» – Федоров

Питання, куди рухається Росія, турбує усіх, включно з Україною. Особливо Україну, яка перебуває у стані війни з Росією

Міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко (який й ініціював нинішню конференцію) наголошує: для України, котра перебуває у стані війни з Росією, важливо знати, в якому напрямку рухається російська держава та наскільки високими є ризики ескалації Кремлем збройного конфлікту як на сході України, так і в інших державах світу.

«Питання, куди рухається Росія, турбує усіх, включно з Україною. Точніше, особливо Україну, яка перебуває у стані війни з Росією, котра також намагається впливати на всі її внутрішні процеси. Тож загроза збільшення впливу Кремля на її внутрішнє, політичне та економічне, життя України залишається вкрай високою», – констатує Огризко у розмові з Радіо Свобода.

Михайло Савва, який виїхав з Росії до України у 2015 році й отримав тут статус біженця, також зауважив: режим президента Путіна не залишить Україну у спокої, навіть коли (або ж якщо) соціально-економічна ситуація та фінансова стабільність усередині Росії наближатимуться до краху. «Русский мир», на думку експерта, став «військовою та ідеологічною зброєю Кремля», яку Путін використовуватиме для об’єднання росіян довкола себе.

З ним згоден і Юрій Федоров. У розмові з Радіо Свобода він наголошує: путінський режим задля забезпечення внутрішньої стабільності за рахунок «політичної мобілізації» росіян, і війна може бути одним з приводів для такого об’єднання.

Україна для Путіна – найбільш вигідний об’єкт агресії, незалежно від того, як вона себе «поводить» і хто нею керує

«Україна для Путіна – найбільш вигідний об’єкт такої військової агресії, незалежно від того, як вона себе «поводить» і хто нею керує», – наголосив фахівець.

Тож зміцнення сектору безпеки та оборони, подолання корупції та реформування усіх секторів економічного життя не просто актуальні для України – це питання її виживання як держави, наголосили учасники нинішньої конференції.