Курт Волкер: маємо зробити все можливе, щоб не допустити нової агресії Росії в Україні

П’ять років тому, коли «зелені чоловічки» захоплювали Крим, Захід відреагував занадто повільно, визнав Курт Волкер, виступаючи на міжнародному форумі у Києві «Окупований Крим: 5 років опору». Сьогодні ситуація інша, і в разі ескалації відповідь Заходу не забариться, сказав спецпредставник Держдепартаменту США «Голосу Америки».

Зараз ми зовсім інакше сприймаємо Росію, ніж п’ять років тому

«Зараз ми зовсім інакше сприймаємо Росію, ніж п’ять років тому. Ми бачили російську агресію у Криму і на сході України. І тепер добре усвідомлюємо, що відбувається. Ми вже вибудували систему реагування на ці виклики. Ми вдалися до санкцій, підтримуємо реформи в Україні, допомагаємо вам підвищити обороноспроможність. Ми набагато тісніше координуємо наші зусилля в цьому напрямку із Євросоюзом. Тобто зараз у нас набагато більше ресурсів і краще розуміння ситуації. Звідси і мій оптимізм, що сьогодні ми маємо і волю, і здатність відреагувати набагато швидше», – сказав Курт Волкер «Голосу Америки».

Ключове завдання – не допустити, аби щось подібне сталося знову

На запитання, як реагуватимуть США, якщо під час проходу Керченською протокою на українські кораблі знову здійснять напад, Волкер відповів: «Ключове завдання – не допустити, аби щось подібне сталося знову. Не в інтересах жодної зі сторін, щоб українські кораблі захоплювали, а моряків ув’язнювали, як це сталося зараз. Нам потрібна ретельна координація, чітка комунікація і практичне розуміння того, що саме відбувається в Керченській протоці. Ми виходимо з базового принципу: Крим – це Україна; Росія та Україна мають право спільного користування протокою і Азовським морем. Для нас це точка відліку, ми повністю це підтримуємо. Мусимо дуже зважено підходити до того, яким чином українські судна – і комерційні, і військові – заходять у протоку і виходять із неї, щоб ситуація, яка сталася в листопаді, не повторилася».

Які реальні важелі мають Сполучені Штати, щоб допомогти визволити військовополонених українських моряків? Як каже Волкер, США роблять усе від них залежне, але рішення – за Росією.

Це дуже цинічний підхід – тримати цих людей як політичних заручників

«Ми не утримуємо українських полонених, це робить Росія. Ми не можемо їх звільнити. Ми одразу ж закликали Росію відпустити моряків. Для їхнього утримання немає жодних юридичних підстав. Насправді і напад на кораблі, і захоплення полонених від початку були незаконними. Але Росія на нашу вимогу прямо відповіла, що не збирається їх звільняти. Мовляв, це стало б подарунком для виборчої кампанії президента Порошенка. Це дуже цинічний підхід – тримати цих людей як політичних заручників. Та хоч би як там було – ми наполягаємо: звільніть моряків, поверніть їх родинам, а тоді повернімося до обговорення, як вирішити конфлікти, які Росія розв’язала на сході України, замість того, щоб доводити справу до ескалації», – каже Волкер.

Президент Росії Володимир Путін не бажає розмовляти про врегулювання конфлікту з нинішнім українським президентом Петром Порошенком. У Кремлі чекають на завершення президентських виборів в Україні, сподіваючись на перемогу котрогось із проросійських кандидатів. Чи це означає, що в разі перемоги Порошенка мирного діалогу не буде і далі? Відповідаючи на це запитання «Голосу Америки», Курт Волкер наголошує, що рано чи пізно Росії доведеться зробити реальні кроки для вирішення конфлікту.

Агресія Росії в Україні спрацювала проти її власних інтересів

«Насправді я не можу сказати, що зараз немає взагалі ніяких переговорів із Росією. Були зустрічі в рамках «нормандського формату»; я мав розмови з російськими партнерами і послом Росії у Вашингтоні; ми обмінювалися думками із помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Москві. Ми шукаємо можливості для зустрічей, які дали б результати. В Мінську переговори тривають через тиждень. Усе це відбувається. Але чого бракує – так це політичної волі Росії реально розв’язати конфлікт. Вони вирішили чекати закінчення президентських виборів в Україні. В будь-якому разі – агресія Росії в Україні спрацювала проти її власних інтересів. В Україні посилилися націоналістичні настрої, вона стала більш прозахідною, особливо це стосується молодого покоління. Сама ж Росія витрачає великі гроші на військову операцію й утримання адміністрацій на сході України, потерпає від санкцій, гинуть російські громадяни. Вона нічого не досягла цією агресією, а, навпаки, сама собі нашкодила. Тому я впевнений: рано чи пізно Росія захоче знайти рішення. І коли це станеться, ми будемо готові разом із ними над цим працювати. Щоб принести мир і безпеку місцевим мешканцям. І щоб врешті-решт повернути ці території Україні, невід’ємною частиною якої вони є, – наголошує спецпредставник США.