США та ЄС зберігають єдність у питанні санкцій проти Росії – Волкер

Сполучені Штати та Євросоюз, як і раніше, погоджуються щодо потреби продовження санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Про це спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив 26 лютого на п’ятому міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору», який розпочався в культурному комплексі «Мистецький арсенал» у Києві.

Американський дипломат зазначив, що у Вашингтоні стежать за ситуацією щодо прав людини в Криму. Він також нагадав про заяву держсекретаря США Майка Помпео, що США ніколи не визнають анексію Криму.

Дружина президента України Марина Порошенко відзначила, відкриваючи форум, що лише «пряма і однозначна відповідь» «Крим – це Україна» «дає надію на припинення російської агресії».

«Таку відповідь дають український і кримськотатарський народи, дають усі демократичні народи і уряди світу», – сказала під час вступного слова Марина Порошенко.

Як повідомлять організатори, основна частина форуму пройде 27 лютого. Заплановані три панельні дискусії, під час яких обговорять інструменти боротьби за повернення анексованого Криму. Також у центрі уваги будуть порушення прав людини на півострові.

Очікується, що у форумі візьмуть участь представники Верховної Ради, уряду України, Адміністрації президента України, РНБО, Меджлісу кримськотатарського народу, дипломатичних місій та представництв, провідні міжнародні експерти, правозахисники, громадські організації.