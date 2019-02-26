У тюрмах анексованого Криму перебувають 34 українці – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму. Про це вона написала на сторінці у Facebook за підсумками участі у форумі «Окупований Крим. 5 років спротиву».

«Відомо про більш ніж 500 заручників та зниклих безвісти через збройну агресію Росії на сході країни. 34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, та 35 на території Росії. Багатьом з них не надається медична допомога та належні умови тримання», – заявила Денісова.

Вона зазначила, що Росія не дотримується міжнародного законодавства щодо прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема, стосовно захоплених біля Керченської протоки російськими прикордонниками і взятих під варту українських військовослужбовців.

26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації, ініційований громадськістю. Цього дня, у 2014 році перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.