Президент України в ООН назвав кількість російських військ і зброї в Криму

Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисяч військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, шість бойових суден і шість підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет «Калібр», заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН.

«Не можна виключати й можливе розгортання ядерної зброї на півострові. Інфраструктура вже розбудована, і Росія використала останні п’ять років для її відновлення й модернізації. Отже, ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону», – сказав президент під час виступу 20 лютого.

Порошенко наголосив, що Росія перетворює анексований Крим на стартовий майданчик для своїх ракет.

«Хто-небудь все ще має ілюзії, чому Росія зробила все, щоб зруйнувати ДРСМД? Не будьте наївними: Росія перетворює на військову базу будь-яку територію, яку вона захоплює або бере під свій контроль», – заявив український президент.

Нещодавно в Міноборони України заявляли, що Росія нарощує наступальні угруповання військ біля кордону України і розміщує ракетні комплекси в анексованому Криму, що загрожує країнам Східної Європи.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військова присутність в Чорному і Азовському морях.

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У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.