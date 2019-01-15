Міноборони Росії: до Криму перекинули ще одну систему ППО

Російські військові перекинули до Криму ще одну систему протиповітряної оборони ближньої дії «Панцир-С». Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії.

За інформацією відомства, комплекси «Панцир-С» заступили на бойове чергування ще в грудні минулого року і вже були задіяні в навчаннях.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військова присутність в Чорному і Азовському морях.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.