Російські тюремники не вивезли хворого на діабет Бекірова до лікарні – адвокат

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики в анексованому Криму звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, не вивезли на медичний огляд до Республіканської лікарні імені Самашко. Про це розповів адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Щойно я розмовляв із начальникам медичної санітарної частини СІЗО, він мені повідомив, що Бекірова не вивезли на медогляд, тому що не вийшло зібрати конвой. Із урахуванням цього вивезти Бекірова планують завтра до обіду», – розповів Ладін.

Раніше російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров забезпечений у камері в СІЗО «усім необхідним». Про це зі слів Москалькової повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Едема Бекірова, який живе в селищі Новоолексіївка Генічеського району на Херсонщині, російські силовики затримали на в’їзді в окупований Крим іще вранці 12 грудня, коли той їхав на півострів, щоб відвідати 78-річну матір та інших родичів. Пізніше його передали Федеральній службі безпеки Росії у Криму; підконтрольний Москві суд узяв його під арешт.

За даними адвоката Олексія Ладіна, активіста підозрюють у «збереженні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Юрист Лілія Гемеджі уточнила, що Едема Бекірова звинувачують у транспортуванні і розповсюдженні понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. За словами захисту, Бекіров через стан здоров’я (недавня операція на серці) фізично не здатен переносити такі тягарі, а за адресою, де, як стверджує ФСБ, відбулася передача патронів і вибухівки, він узагалі не був.

Едем Бекіров відомий як активіст кримськотатарського національного руху, його дружина Гульнара – член Меджлісу кримськотатарського народу. Бекіров потерпає від низки важких хвороб: він має цукровий діабет, у нього ампутована нога, а культя не загоюється, а в січні 2018 року він зазнав складної операції на серці.