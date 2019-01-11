Суд в окупованому Криму відклав розгляд апеляцій фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Марлена Асанова на 16 січня. Про це повідомив адвокат Белялова Едем Семедляєв в коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На початку засідання суд з’ясував, що обвинувачені не отримали переклади скарг своїх адвокатів на кримськотатарську мову. За словами адвоката, розгляд скарг без перекладу порушує право підсудних на захист.

«Було багато обурення від суду на те, що мій підзахисний нібито володіє російською мовою і при цьому вимагає переклад скарги. Я відповів, що не треба перекладати недоробки Верховного суду на мого підзахисного. Це його право – користуватися перекладачем і отримувати всі судові документи кримськотатарською мовою», – пояснив позицію захисту Семедляєв.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».