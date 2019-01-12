Понад 300 військових і 20 одиниць техніки: ЗМІ повідомляють про проведення Росією навчань у Криму

В анексованому Росією українському Криму почалися російські навчання артилерійських підрозділів Чорноморського флоту, в яких беруть участь понад 300 військовослужбовців та 20 одиниць техніки. Про це повідомляє «Кримінформ» з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Згідно з цими даними, проходять планові заходи бойової підготовки артилерійських підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії в зимових умовах.

«Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометні підрозділи відпрацьовують дії з підготовки артилерійських установок до бою і підготовки до стрільби, складають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прес-службі Чорноморського флоту Росії, під час тренувань задіяні розрахунки безпілотних літальних апаратів, які «вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню», а також відпрацьовують взаємодію із розрахунками різних видів артилерії для їхнього ефективного застосування.

Всього до російських навчань на полігоні залучені понад 300 військовослужбовців і більш ніж 20 одиниць техніки, у тому числі самохідні артилерійські установки «Нона-С», самохідні гаубиці «Гвоздика», а також міномети «Піднос» і «Сані», підсумували в прес-службі російського відомства.

Після окупації і анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України такі дії називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військова присутність в Чорному і Азовському морях.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.