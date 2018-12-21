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21 Грудень 2018, Київ 14:13
Новини | Політика

Російські підводні човни проводять навчання біля берегів Криму

Росія проводить чергові навчання в окупованому Криму

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Підводні човни Чорноморського флоту Росії проводять навчання на морських полігонах в Чорному морі. Про це 21 грудня повідомляє відділ інформаційного забезпечення флоту.

«В ході двостороннього навчання екіпаж одного човна буде здійснювати відрив від стеження, а екіпаж другий – максимально довго його підтримувати. В період перебування в підводному положенні обидва човни повинні йти максимально таємно. Щоб виключити зайві шуми, переміщення екіпажу всередині корабля обмежили», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що навчання проводяться відповідно до плану бойової підготовки Чорноморського флоту Росії і спрямовані на підвищення рівня підготовки особового складу.

Катер Військово-морських сил ЗСУ в порту Маріуполя, 3 грудня 2018 року
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Декілька днів тому в окупованому Криму бойові розрахунки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» відпрацювали зміну позицій і знищення повітряних цілей умовного супротивника.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України такі дії називають незаконними.

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