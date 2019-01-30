Міноборони України: розміщення Росією ракет в Криму загрожує Східній Європі

Росія нарощує наступальні угруповання військ біля кордону України і розміщує ракетні комплекси в анексованому Криму, що загрожує країнам Східної Європи. Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час візиту до Німеччини під час зустрічі з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зільберт і парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зільбергорн.

Зокрема, Петренко поінформував німецьку сторону про ситуацію, пов’язану з політикою безпеки навколо України, стані оборонної реформи, головні здобутки та основні пріоритети співробітництва з ФРН, НАТО і ЄС на найближчу перспективу, повідомили в Міноборони України

«Глава української делегації докладно відповів на питання німецької делегації, зокрема ті, що стосувалися ситуації на Донбасі і в Азово-Чорноморському регіоні, яка характеризується нарощуванням наступальних угруповань поблизу державного кордону України і мілітаризацією Кримського півострова, в тому числі з розміщенням ракетних комплексів, що є загрозою для східноєвропейських країн», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Петренко поінформував про акт агресії Росії в Керченській протоці і введення Україною у відповідь воєнного стану в окремих місцевостях, основні результати дії цього правового режиму.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військова присутність в Чорному і Азовському морях.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.