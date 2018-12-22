Протистояння на Азові: Київ не має наміру відступати

(Рубрика «Точка зору»)

Протистояння України та Росії у Чорному і Азовському морях, де Кремль в односторонньому порядку намагається провести «державний кордон», може загостритися вубудь-який момент. Київ змушений діяти на випередження, щоб утримувати увагу міжнародної спільноти на проблеми анексованого Криму, а також заважати Москві в плануванні чергової ескалації.

Секретар національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов анонсував найближчим часом новий прохід українських військових кораблів через Керченську протоку. Він не виключив, що в операції можуть взяти участь представники держав-партнерів України та функціонери міжнародних організацій.

Олександр Турчинов, реагуючи на питання «ВВС Україна» про те, чи будуть українські військові кораблі ще раз намагатися пройти через Керченську протоку, відповів ствердно.

«Так. Це для нас принципово. Якщо ми зупинимося і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання із захоплення Азовського моря, пред'явить світу нею визначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму», – заявив Олександр Турчинов.

Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил

Секретар РНБО особливо підкреслив, що з наступним проходом українських кораблів через протоку не можна зволікати. «Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі», – додав Турчинов. До проходу планується підключити представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій. «Щоб вони були присутні на наших кораблях для того, щоб довести всьому світу, що Україна і її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил. У нас немає альтернативи таким діям», – пояснив Олександр Турчинов.

У російському міністерстві закордонних справ розцінили заяви українського чиновника як «провокацію». За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, влада України такими діями нібито лише погіршить ситуацію в Чорному і Азовському морях.

«Це просто оголошення про чергову провокацію, що носить такий же провокативний характер. Воно абсолютно безвідповідальне. Воно покликане лише погіршити ситуацію», – цитують Захарову російські ЗМІ.

У російському МЗС впевнені, що Київ заважає своїм західним партнерам, які «намагаються зняти напруженість в цій ситуації і займаються реально пошуком шляхів деескалації». «На тлі цих спроб, які вживає ціла низка в тому числі держав ЄС, робити таку заяву – просто розписуватися в тому, що провокація і є візитна картка нинішнього київського режиму», – заявила Марія Захарова.

Чому Київ готує черговий похід через протоку і чиму це є необхідно?

По-перше, влада України таким чином намагається не допустити російську анексію Азовського моря і повну блокаду українських портів.

Якщо росіяни впораються із цим завданням, то такі провокації і спроби окреслити «державний кордон» розпочнуться вже в Чорному морі. На морі Кремль намагається грати «в довгу», переслідуючи кілька цілей: заблокувати українську зовнішню торгівлю та скоротити приплив валюти в країну; «промацати» готовність Києва відповідати силою у відкритому протистоянні; нав'язати країнам НАТО свої «порядки» в Чорноморському регіоні. Російському начальству важливо показати внутрішній публіці, що українська економіка та політична система нібито «нежиттєздатні», а західні військово-політичні інститути – «слабкі».

Київ у такій ситуації змушений діяти на випередження, максимально ускладнюючи Кремлю реалізацію його планів.

Київ змушений діяти на випередження, максимально ускладнюючи Кремлю реалізацію його планів

По-друге, Києву необхідно утримувати увагу міжнародної спільноти до проблем анексованого Криму: мілітаризація території та загрози загальноєвропейської безпеки; масові порушення прав місцевих жителів із боку російської адміністрації, візити в регіон лояльних європейських політиків і громадських діячів.

У цьому плані недавня резолюція Генеральної асамблеї ООН, що засудила російську мілітаризацію півострова, вказує, що цивілізоване світове співтовариство вчергове відкинуло російську версію анексії Криму та подальших подій.

Замовчування кримських проблем вигідно, перш за все, Москві. Російська влада і місцеві чиновники розцінюють «кримське мовчання» європейських еліт як неформальне визнання результатів «референдуму» 2014 року.

Кремль керується такою логікою: якщо європейці мовчать – значить, згодні, що півострів контролюється Москвою. Особливо в цьому плані старається російський віце-прем'єр кримського уряду Георгій Мурадов, який відповідає на зовнішню політику і завезення в регіон «політичних десантів» з ЄС.

Чи є антиросійський консенсус?

Через чотири роки після окупації Криму Київ опинився у вигіднішій геополітичній ситуації, аніж Москва. Багато в чому це обумовлено тим, що в американському істеблішменті з вини Кремля сформувався антиросійський консенсус.

Російсько-американські відносини погіршуються щомісяця. Останній епізод – сенатори Рон Джонсон, Річард Дурбін і ще 39 їхніх колег 19 грудня подали на розгляд верхньої палати Конгресу США проект резолюції про проведення в Чорному морі операції проти Росії.

Парламентарії закликали американський уряд більш рішуче реагувати на агресивні дії Кремля в Чорному морі. Автори документа впевнені, що Україна – «це лінія фронту в протистоянні президента Володимира Путіна з вільним світом».

«Організація міжнародної операції зі свободи судноплавства в Чорному морі та забезпечення безпечного проходу в Азовське море в поєднанні зі скасуванням будівництва трубопроводу «Північний потік-2» – саме таку відповідь повинен отримати Путін», – йдеться на офіційному сайті сенатора Рона Джонсона.

Готовність України організувати ще один прохід через Керченську протоку змушує Москву перейти в позицію того, хто обороняється, і до того ж не має солідної міжнародної підтримки

Третій аспект – Києву необхідно нав'язувати Кремлю власну ініціативу, змушувати Москву і її ставлеників на півострові, виходити із зони комфорту.

Російська влада, починаючи з війни проти Грузії 2008 року, звикла, що саме вона нав'язує Заходу власну гру.

Раптова ескалація з подальшими ультиматумами – улюблена тактика Москви. Готовність України організувати ще один прохід через Керченську протоку змушує Москву перейти в позицію того, хто обороняється, і до того ж не має солідної міжнародної підтримки.

У такій ситуації Кремлю буде складніше готувати провокації проти нашої країни в районі адміністративного кордону Криму та лінії розмежування на Донбасі. Очевидно, що Москва, як і в минулі роки, розраховує на політичну нестабільність в Україні в ході виборів президента і парламенту.

Не виключено, що Кремль, бачачи, що до другого туру президентських перегонів виходить вкрай незручний для них кандидат, ризикне вдарити з боку Донбасу і окупованого півострова.

Завдання Києва та західних партнерів полягає в тому, щоб подібна ескалація для Москви обійшлася якомога дорожче.

Сергій Стельмах – кримський політоглядач (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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