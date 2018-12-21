Полторак обговорив із британським держсекретарем створення «офісу друзів України» – Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив в Одесі із Державним секретарем з питань оборони Гевіном Вільямсоном спільні заходи у відповідь на загострення ситуації у Чорному морі, повідомило українське оборонне відомство на своєму сайті.

За його словами, була ухвалена домовленість щодо створення «офісу друзів України», щоб координувати дії щодо надання допомоги у реформуванні Збройних сил, Військово-Морських сил, а також нарощування бойових спроможностей ВМС Збройних сил України.

«Рішення, які ми прийняли, пов’язані з початком роботи з підготовки морських піхотинців. Вже в січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для організації взаємодії, планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України, безпосередньо Військово-Морським Силам», – заявив Степан Полторак.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.