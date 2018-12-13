До закінчення воєнного стану ЗСУ планують отримати понад 200 одиниць техніки – Полторак

Завдяки введенню воєнного стану Збройні сили України отримають до його кінця понад 200 одиниць техніки. Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив міністр оборони України Степан Полторак.

«Завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні військам прийшло понад 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати понад 200 одиниць техніки», – зазначив міністр.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.