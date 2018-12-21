ВМС отримають у 2019 році розвідувальний корабель – міністр

Військово-морські сили отримають у 2019 році розвідувальний корабель, повідомив міністр оборони України Степан Полторак 20 грудня, передає «Укрінформ».

«На наступний рік ми плануємо продовжити підвищення бойових можливостей Військово-морських сил за рахунок того, щоб завершити будівництво і поставку двох малих броньованих артилерійських катерів, та одного десантно-штурмового типу «Кентавр». Ми маємо завершити модернізацію фрегата «Сагайдачний», будівництво та введення до складу ВМС розвідувального корабля», – сказав Полторак.

Він додав, що Україна наразі розглядає можливість закупівлі в іноземних партнерів окремих видів і типів катерів для виконання окремих завдань на морі.

«Завдання ВМС на наступний рік – ввести якнайшвидше до бойового складу два катери типу Island, які мають прибути в Україну, завершити будівництво ракети «Нептун» та створити ракетний комплекс, який у перспективі має перейти на озброєння ВМС України», – зазначив міністр.

Державним бюджетом України заплановано 209 мільярдів 700 мільйонів гривень на цілі безпеки і оборони.