Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Грудень 2018, Київ 17:10
Економіка

Держбюджет-2019 в цифрах. Що підписав Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Дивитись коментарі

Долар по 29 гривень 40 копійок і мінімальна зарплата 4 тисячі 137 гривень. Такі цифри, серед іншого, є у підписаному президентом Петром Порошенком законі «Про державний бюджет України на 2019 рік». Згідно з цим документом, найбільше з державної скарбниці наступного року витратять на безпеку і оборону, на «соціалку» та на освіту. Забезпечуватимуть ці витрати, в першу чергу, платники податків, а допоможуть їм кредитори.

Показники держбюджету-2019

Основні:

  • дефіцит– 89 мільярдів 989 мільйонів 300 тисяч;
  • зростання ВВП – 3%;
  • інфляція – 7,4%;
  • курс гривні – 29,4 за 1 долар;
  • мінімальна зарплата – 4173 гривні;
  • прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень.

Видатки

​Витрати державного бюджету України в 2019 році становитимуть 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. На погашення та обслуговування держборгу піде понад 400 мільярдів гривень.

На безпеку і оборону заплановано 209 мільярдів 700 мільйонів

Нова українська крилата ракета «Нептун», грудень 2018 року
Нова українська крилата ракета «Нептун», грудень 2018 року

Пріоритетні витрати:

  • 81 мільярд 64 мільйони гривень підуть на утримання армії;
  • 17 мільярдів – на закупівлю і модернізацію військової техніки;
  • 1,8 мільярда передбачено на житло для військовослужбовців;
  • 400 мільйонів планують витратити на інженерно-технічне облаштування кордону.

Соціальні витрати –​ 198 мільярдів 600 мільйонів

Серед іншого:

  • 168 мільярдів гривень потрібні для покриття дефіциту Пенсійного фонду;
  • 55 мільярдів – на субсидії населенню;
  • 3 мільярди гривень підуть на допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Андрій Рева, міністр соціальної політики України
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Міністр Рева про фіктивних і чесних субсидіантів, пенсії та кошти від розмитнених «євроблях»

Видатки на освіту становитимуть 126 мільярдів 900 мільйонів

Зокрема:

  • 70 мільярдів гривень – на зарплати вчителям середніх шкіл;
  • 3 мільярди 400 мільйонів – на виплату стипендій студентам;
  • 1 мільярд 250 мільйонів передбачено на освітню реформу, програму «Нова українська школа»;
  • 1 мільярд гривень заплановано на програми Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді.​
Олександр Жук
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Треба позитивно мислити» – переможець «нобелівської премії» для вчителів в Україні

Правоохоронці отримають 100 мільярдів 200 мільйонів

По відомствах:

  • 82 мільярди – МВС;
  • 9 мільярдів 400 мільйонів – СБУ;
  • 7 мільярдів 200 мільйонів – ГПУ;
  • 870 мільйонів – НАБУ;
  • 760 мільйонів – НАЗК.

На медицину передбачено 95 мільярдів 700 мільйонів

Серед них:

  • 19 мільярдів гривень – Національній службі здоров’я на первинну медичну допомогу;
  • 5 мільярдів 900 мільйонів гривень – закупівля ліків;
  • 2 мільярди надано для пілотного впровадження реформи вторинної ланки медицини в кількох регіонах.
Іллюстраційне фото
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

8 змін у медичній освіті: щорічне підвищення кваліфікації, рейтингова інтернатура та американські іспити

На дороги –​ 55 мільярдів гривень

​Зокрема:

  • 17 мільярдів 700 мільйонів гривень – на будівництво нових доріг
  • 2 мільярди 500 мільйонів – на безпеку руху.

Читайте також: Коли українські дороги стануть європейськими? Відповідає «Укравтодор»

На культуру заплановано витратити 7 мільярдів гривень

​Найбільші витрати:

  • 1 мільярд спрямують на фінансування Суспільного телебачення;
  • 500 мільйонів – для розвитку кіноіндустрії;
  • 700 мільйонів на діяльність «Українського культурного фонду».
Акція на підтримку Олега Сенцова на відкритті кінофестивалю акція на підтримку Олега Сенцова на відкритті фестивалю Docudays UA, Україна, 23 березня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Сучасне українське кіно іде до свого успіху» – Сімона Бауман

Доходи

Доходи державного бюджету України на 2019 рік передбачаються у розмірі 1 трильйон 26 мільярдів 131 мільйон гривень. Більша частина – 860 мільярдів – це податки.

Заплановано:

  • збільшення надходжень від податку на прибуток;
  • зростання ставки екологічного податку;
  • підвищення ренти на користування надрами та лісовими ресурсами;
  • запровадження ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють, зберігають та торгують паливом;
  • зниження порогу безподаткових закордонних поштових посилок для фізичних осіб зі 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року;
  • збільшення акцизів на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року;
  • продовження звільнення від ПДВ та акцизного податку для електромобілів до 31 грудня 2022 року (без ПДВ та 0% акциз).

Решту прибутків уряд має намір отримати від діяльності Національного банку; з дивідендів як власник державних підприємств; з власних надходжень бюджетних установ; від приватизації державного майна.

Крім того, державний бюджет передбачає, що у 2019 році уряд візьме кредитів на 345 мільярдів 900 мільйонів гривень. Більша частина цих запозичень піде на погашення зовнішніх облігацій України та кредитів МВФ попередніх років.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG