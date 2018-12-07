Держбюджет-2019 в цифрах. Що підписав Порошенко

Долар по 29 гривень 40 копійок і мінімальна зарплата 4 тисячі 137 гривень. Такі цифри, серед іншого, є у підписаному президентом Петром Порошенком законі «Про державний бюджет України на 2019 рік». Згідно з цим документом, найбільше з державної скарбниці наступного року витратять на безпеку і оборону, на «соціалку» та на освіту. Забезпечуватимуть ці витрати, в першу чергу, платники податків, а допоможуть їм кредитори.
Показники держбюджету-2019
Основні:
- дефіцит– 89 мільярдів 989 мільйонів 300 тисяч;
- зростання ВВП – 3%;
- інфляція – 7,4%;
- курс гривні – 29,4 за 1 долар;
- мінімальна зарплата – 4173 гривні;
- прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень.
Видатки
Витрати державного бюджету України в 2019 році становитимуть 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. На погашення та обслуговування держборгу піде понад 400 мільярдів гривень.
На безпеку і оборону заплановано 209 мільярдів 700 мільйонів
Пріоритетні витрати:
- 81 мільярд 64 мільйони гривень підуть на утримання армії;
- 17 мільярдів – на закупівлю і модернізацію військової техніки;
- 1,8 мільярда передбачено на житло для військовослужбовців;
- 400 мільйонів планують витратити на інженерно-технічне облаштування кордону.
Соціальні витрати – 198 мільярдів 600 мільйонів
Серед іншого:
- 168 мільярдів гривень потрібні для покриття дефіциту Пенсійного фонду;
- 55 мільярдів – на субсидії населенню;
- 3 мільярди гривень підуть на допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Видатки на освіту становитимуть 126 мільярдів 900 мільйонів
Зокрема:
- 70 мільярдів гривень – на зарплати вчителям середніх шкіл;
- 3 мільярди 400 мільйонів – на виплату стипендій студентам;
- 1 мільярд 250 мільйонів передбачено на освітню реформу, програму «Нова українська школа»;
- 1 мільярд гривень заплановано на програми Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді.
Правоохоронці отримають 100 мільярдів 200 мільйонів
По відомствах:
- 82 мільярди – МВС;
- 9 мільярдів 400 мільйонів – СБУ;
- 7 мільярдів 200 мільйонів – ГПУ;
- 870 мільйонів – НАБУ;
- 760 мільйонів – НАЗК.
На медицину передбачено 95 мільярдів 700 мільйонів
Серед них:
- 19 мільярдів гривень – Національній службі здоров’я на первинну медичну допомогу;
- 5 мільярдів 900 мільйонів гривень – закупівля ліків;
- 2 мільярди надано для пілотного впровадження реформи вторинної ланки медицини в кількох регіонах.
На дороги – 55 мільярдів гривень
Зокрема:
- 17 мільярдів 700 мільйонів гривень – на будівництво нових доріг
- 2 мільярди 500 мільйонів – на безпеку руху.
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На культуру заплановано витратити 7 мільярдів гривень
Найбільші витрати:
- 1 мільярд спрямують на фінансування Суспільного телебачення;
- 500 мільйонів – для розвитку кіноіндустрії;
- 700 мільйонів на діяльність «Українського культурного фонду».
Доходи
Доходи державного бюджету України на 2019 рік передбачаються у розмірі 1 трильйон 26 мільярдів 131 мільйон гривень. Більша частина – 860 мільярдів – це податки.
Заплановано:
- збільшення надходжень від податку на прибуток;
- зростання ставки екологічного податку;
- підвищення ренти на користування надрами та лісовими ресурсами;
- запровадження ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють, зберігають та торгують паливом;
- зниження порогу безподаткових закордонних поштових посилок для фізичних осіб зі 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року;
- збільшення акцизів на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року;
- продовження звільнення від ПДВ та акцизного податку для електромобілів до 31 грудня 2022 року (без ПДВ та 0% акциз).
Решту прибутків уряд має намір отримати від діяльності Національного банку; з дивідендів як власник державних підприємств; з власних надходжень бюджетних установ; від приватизації державного майна.
Крім того, державний бюджет передбачає, що у 2019 році уряд візьме кредитів на 345 мільярдів 900 мільйонів гривень. Більша частина цих запозичень піде на погашення зовнішніх облігацій України та кредитів МВФ попередніх років.
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