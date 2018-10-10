«Треба позитивно мислити» – переможець «нобелівської премії» для вчителів в Україні

Запоріжжя – 29-річний вчитель інформатики з запорізької школи-інтернату «Джерело» Олександр Жук став цьогорічним переможцем конкурсу Global Teacher Prize Ukraine, національної «нобелівської премії» для вчителів. Близько 9 років педагог працює з дітьми з особливими потребами: у закладі, де він викладає, вчаться діти з проблемами кістково-м’язової системи та вадами слуху. Олександр має 4 вищі освіти, зокрема психолога та сурдоперекладача. Він каже, що саме знайомство з дітьми з навчального закладу, де працює, спонукало його спробувати себе в ролі педагога. Радіо Свобода розпитала Олександра Жука про участь у конкурсі та його секрети роботи з дітьми.

– Як ви прийшли у професію? Як почалася ваша педагогічна діяльність?

– Я почав працювати соціальним педагогом у нашому закладі, і вже потім здобувати додаткову освіту, щоб потім працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Я пішов навчатися до Київського педагогічного університету імені Драгоманова на сурдопедагога, щоб вивчати взагалі жестову мову і дізнаватися ті тонкощі з дітьми з особливими освітніми потребами. І розуміння цього настає. Побачивши, що дітям необхідно і потрібно, і що вони дуже використовують ІТ-технології, і мені ця тема була актуальна вже на першому-другому курсі – я пішов навчатися на вчителя інформатики до нашого запорізького університету і здобувати освіту більш свого профілю. Почав працювати в нашому закладі вчителем інформатики.

З подругою відвідали цей заклад, захотів змінити вид діяльності

​– Як потрапили до «Джерела»?

– Випадково. Просто побачив дитину. З подругою відвідали цей заклад, і потім якось так сталось, що це мене спантеличило, захотів змінити вид діяльності, місце проживання. Хотілось кардинальних змін, що і бачимо в результаті.

– Як відбувався конкурс?

– Я заповнив анкету і в останній день відправляв. Це було ще в липні. Вже потім за результатами було обрано «топ-50», які оцінили в різних містах України, і потім була спілка освітніх організацій, які оцінили ці анкети, і таким чином вибрали «топ-десятку». І я туди потрапив. І ми вже зустрілись у Львові. У Львові на нас чекали випробування по тому, що ми могли попрацювати з дітьми, педагогами з різних частинок нашої держави, відвідати ті школи, які впроваджують «Нову українську школу» в нашій освіті. Таким чином, ми проводили майстерні для педагогів, ми працювали в команді і проводили уроки, на яких члени журі, яких було 10, ходили, нас оцінювали. І за результатом вони зібрались на таке засідання, під час якого вони оцінили кожного за оцінками. Була 20-бальна шкала. У кожного було по 20 балів, і вони розподілялись уже на закритому засіданні, про яке ми не знали. І було оголошено 7 жовтня результати цього засідання.

– На що плануєте витратити отриману премію?

Я займаюсь робототехнікою. У нас один робот усього, а хотілося б розвивати робототехніку в нашій області

– Що саме хотів би зробити з виграшем? Повторюся – реалізуватися. Потрібно педагогові завжди навчатися – те, що я і робив. У нашому закладі все йде вперед. Я навчаюсь саме для того, щоб була можливість дати всім дітям ту можливість попрацювати з тим технічними забезпеченням, яке є в моєму класі, моєму закладі. Це дуже важко стосовно ІТ – якісно розказати на пальцях, а не потримати це в руках. Тому в нашому закладі створені умови, щоб дитина могла потримати це в руках і взагалі це реалізувати, і свої мрії теж. Також є таке бажання: я займаюсь робототехнікою, у нас невеликий такий арсенал, а брати участь є бажання, і дітям ще більше хочеться, бо вони є штовхачем всього цього. У нас один робот усього, а хотілося б розвивати робототехніку в нашій області.

– Ви працюєте з дітьми з особливими потребами. Які особливості роботи з ними?

– Я не відрізняю взагалі ніяких дітей: вони для мене всі рівні. Коли починають казати: «Ну, ти ж працюєш у спеціальному закладі, з дітьми з особливими освітніми потребами…». Я коли беру участь у конкурсах, взагалі якихось проектах, я про це не наголошую, тому що не можна якось так виділяти тому, що ми всі рівні, взагалі нема ніякої різниці, бо це є діти і так само дорослі.

– Який ваш рецепт продуктивного, ефективного спілкування з дітьми, коли вони не лише засвоюють нові знання вміння та навички, а й отримують від цього задоволення, позитивні емоції?

Я намагаюсь ставати партнером. Я не контролюю їх, стою поряд з ними і беру активну участь

– Я намагаюсь більше ставати партнером і ставати разом з ними. Я не контролюю їх: пішов убік, і вони собі граються в інтерактивному такому варіанті, а я стою поряд з ними і беру активну участь. Я – не контролер. Я проводжу більш таку активну діяльність разом з ними.

– Як побудувати такі партнерські стосунки з дітьми? Який ваш рецепт для інших вчителів?

Просто треба позитивно мислити. Залишати осторонь негатив

– Просто треба позитивно мислити. Залишати осторонь той негатив, що іноді на нас падає з боку батьків, інших педагогів. Коли тебе відштовхують, треба трохи бути посередині цього і ставити такий бар’єр, і таким чином ти будеш вміти працювати з дітьми, і діти будуть хотіти працювати з тобою.

– Яка ваша педагогічна мрія?

– Щоб через декілька років, коли діти будуть випускатися – таке вже стається, – коли ти їх бачиш, вони з тобою вітаються і радо розповідають, вони йдуть до тебе. Це найбільше, що мені хочеться. Воно так і стається. Ми з ними зустрічаємося. Цього року випустив свій клас, і я ще не можу відійти від того, що вони зараз вже ніби перейшли трохи у більш доросле життя. Я за ними сумую, але ми постійно переписуємося, думаю, так і надалі буде.

Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Її мета – визначити найкращих вчителів, які впливають своїми соціальними проектами на життя дітей. Номінувати вчителя можуть як учні, батьки дітей, колектив освітнього закладу, так і самі вчителі. Національну премію засновано в 2017 році ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation, що є організатором всесвітньої версії цієї премії. Цьогоріч на участь у конкурсі вчителі подали 1 тисячу 206 заявок.

Global Teacher Prize – «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 мільйон доларів.