Вчитель на чверть мільйона гривень: учні теж пропонують кандидатів

Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine розпочала прийом заявок. Мета премії – віднайти кращих вчителів, які впливають своїми соціальними проектами на життя дітей. Номінувати вчителя мають змогу як пересічні українці, учні, батьки дітей, колектив освітнього закладу, так і самі вчителі можуть проявити ініціативу і заповнити анкету.

На цей раз організатори збільшують призовий фонд зі 100 тисяч гривень до 250 тисяч, які отримає переможець Global Teacher Prize Ukraine. Разом з тим на володаря премії чекає поїздка та участь Global Education & Skills Forum 2018 в Дубай та рік безкоштовного навчання від громадської спілки «Освіторія».

Фіналістка премії від 2017 року тифлопедагог Наталя Гладких згадує, як заповнювала анкету в останню ніч перед завершенням прийому, бо її номінували батьки учнів.

Мене номінували батьки учнів і я не могла не заповнити анкету

«Складно було, бо мене номінували батьки учнів і я не могла не заповнити анкету. І якраз в цей період в мене був інклюзивний табір, якій я створила разом з громадською організацією «Бачити серцем», в ньому взяли участь діти з інвалідністю та діти без інвалідності і анкету я заповнювала в останню ніч», – пояснює Наталя Гладких.

​Після участі в премії Наталя Гладких захистила кандидатську дисертацію. А також розробила серію уроків з інклюзивного навчання, які застосували вже 726 шкіл, зауважує фіналістка.

Жодних додаткових дій, окрім заповнення анкети від вчителя за умовами премії не потрібно.

Серед критеріїв оцінювання немає відкритих уроків чи перевірки академічної складової, натомість існує відслідковування досягнень випускників.

Про премію

Премію заснував 4 роки тому арабський мільйонер, який щорічно вручає найкращому вчителю планети один мільйон доларів.

В Україні вона проводиться з 2017 року за ініціативи громадської спілки «Освіторія»

У 2017-му в Національній премії взяли участь понад 3 000 вчителів. Переможець Global Teacher Prize Ukraine Пауль Пшенічка потрапив до рейтингу 100 найвпливовіших українців.

«Зміна, якою ми пишаємося найбільше – це те, що 15% українців змінили свою думку про професію вчителя. На початок нашої роботи лише 39% українців, за дослідженням GFK, вважали цю професію потрібною в сучасному світі, після семи місяців роботи 58% українців зрозуміли, що вчителі важливі», – зауважує голова громадської спілки «Освіторія», організатор та голова журі премії Global Teacher Prize Ukraine​ Зоя Литвин.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зізнається, що деякі практики премії Global Teacher Prize Ukraine в Міністерстві хотіли б застосувати до конкурсу «Вчитель року», зокрема вже працюють над тим аби додати державному професійному конкурсу мотивації у вигляді грошової винагороди переможців.

Особливо міністр освіти відзначає і важливість церемонії нагородження.

«Коли кращі вчителі ідуть по червоній зірковій доріжці – вони в центрі уваги суспільства! І потім потрапляють в сотню найвпливовіших українців не тому, що в них багато грошей, а тому що вони ті, хто впливають на долі і формують інших людей», – зауважує Лілія Гриневич.

Кого шукають?

Ми шукаємо тих, хто може бути прикладом для наслідування

Організатори Global Teacher Prize Ukraine шукають інноваційних вчителів і таких, які мають соціальний вплив.

«Ми шукаємо проактивних вчителів. Тих, які можуть бути прикладом для наслідування, які роблять позитивні зміни в своєму класі вже сьогодні і завдяки ним не лише змінюється середовище в їхній класній кімнаті, без того авторитаризму, з інноваційними підходами, коли, можливо, змінюється середовище в їхній школі, місті чи містечку», – наголошує організатор та голова журі премії Global Teacher Prize Ukraine.

​Наявність ресурсів у школи при цьому жодним чином не впливає на перемогу у премії, зауважує Зоя Литвин.

«Якщо подивитись на топ-20 минулого року – лише п’ять вчителів із великих міст і при цьому я б не сказала, що із заможних шкіл, решта 15 – це селища або містечка. І за п’ять років нашої роботи я побачила, що вчителі сільських шкіл та віддалених місцевостей більш пробивні та інноваційні», – додає вона.

Заповнити анкету на участь або номінувати вчителя можна на офіційному сайті премії до 15 липня.