Гриневич: зарплата вчителів складає шість-вісім тисяч гривень

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич запевняє, що вчителі не є найнижче оплачуваною категорією бюджетників. За її словами, після підвищення зарплати вчитель у школі отримує від шести до восьми тисяч гривень.

«Вчителі в 2017 році надзвичайно вирвалися вперед. Саме вчителям з 1 січня 2017 зарплата була підвищена на 50%. У єдиній тарифній сітці ми їх просунули на два тарифні розряди догори. Зараз зарплата – від шести до восьми тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки, як у місті Києві, ще для керівників, може бути і 10 тисяч гривень», – повідомила міністр в ефірі Радіо Свобода.

При цьому Лілія Гриневич визнає, що цього недостатньо.

У 2018 році також заплановане підвищення зарплат вчителям і вихователям дитсадків.

«Вихователям (дитячих садків – ред.) підвищили з 1 вересня 2017 року. З 1 січня підвищуємо знову вчителям орієнтовно на 25%, усі бюджетники, у тому числі вихователі та інші, матимуть підвищення на 10%. А з 1 вересня 2018-го пропонуватимемо, щоб місцеві бюджети зробили підвищення, яке ми робимо за рахунок центральної державної субвенції для вчителів і для інших категорій педагогічних працівників», – зазначила Лілія Гриневич.

Раніше у Державній службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2017 року, найнижчу заробітну плату в Україні отримують медсестри, лікарі, вчителі й вихователі.