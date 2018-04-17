МОН: вчителі можуть позмагатися за 250 000 гривень у Global Teacher Prize Ukraine

В Україні розпочали прийом заявок для участі у національній премії для вчителів «Global Teacher Prize Ukraine».

Номінувати вчителя можуть як учні, батьки дітей, колектив освітнього закладу, так і самі вчителі можуть проявити ініціативу і заповнити анкету.

Мета премії – визначити кращих вчителів, які впливають своїми соціальними проектами на життя дітей.

Організатори збільшують призовий фонд зі 100 тисяч гривень до 250 тисяч, які отримає переможець «Global Teacher Prize Ukraine». Разом з тим на володаря премії чекає поїздка та участь Global Education & Skills Forum 2018 в Дубаї і рік безкоштовного навчання від громадської спілки «Освіторії».

Серед критеріїв оцінювання немає відкритих уроків чи перевірки академічної складової, натомість існує відслідковування розвитку випускників.

Заповнити анкету на участь або номінувати вчителя можна на офіційному сайті премії до 15 липня.

Global Teacher Prize — «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.